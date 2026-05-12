Белгородец Степан Беляев победил на чемпионате России по авиамодельному спорту

В Нальчике состоялись чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Участвовали свыше ста сильнейших спортсменов из 15 регионов страны. Наши земляки девять раз поднимались на пьедестал почета.

Степан Беляев выиграл как чемпионат (класс ракетопланов на продолжительность полета), так и первенство (класс моделей ракет на высоту полета). Григорий Бесхмельницын в рамках первенства победил в классе моделей-копий ракет и стал третьим в классе моделей ракет с ротошютом на продолжительность полета.

Виталий Майборода завоевал два серебра на чемпионате - в классах моделей ракет на высоту полета и радиоуправляемых ракетопланов. Валерий Воликов занял второе место в классе моделей с ротошютом на продолжительность полета и третье – в классе моделей на высоту полета на чемпионате. Дебютант соревнований Сергей Грибков показал второй результат в классе радиоуправляемых ракетопланов на первенстве.

Тренируют спортсменов Виталий Майборода и Андрей Вишняков.