Две мемориальные доски открыли в Старом Осколе Белгородской области

В старооскольской школе № 19 открыли мемориальные доски в честь героически погибших в ходе СВО Игоря Камышникова и Ивана Токмачева. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Игорь Камышников родился в Старом Осколе в 1980 году. Выпускник профессионального технического училища № 14 с 17 ноября 2023 года служил в рядах ВС РФ по контракту. Погиб рядовой Камышников 7 июля 2024 года при выполнении боевых задач.

Иван Токмачев родился в Старом Осколе в 2002 году. Отучившись в академии СК РФ имени А. Я. Сухарева, в марте 2024 года заключил контракт с ВС РФ. Был минером-сапером штурмовой роты. Погиб 26 июня 2024 года под Купянском при выполнении боевых задач.

Игорь Камышников и Иван Токмачев награждены орденом Мужества (посмертно) за мужество, отвагу и героизм.