Белгородка выиграла марафон в Казани

Фото из канала "Спорт Белгород" в МАКС.

В столице Татарстана в рамках Казанского марафона состоялся чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения. Наш региона представляла Мария Ермоленко. 42 км 195 м белгородка преодолела за 3 часа 15 минут 48 секунд. В результате Мария стала лучшей в своем классе, выполнив норматив мастера спорта России. Тренируется Мария Ермоленко у Романа Ефимова.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородка выиграла Царскосельский марафон. 42,2 километра Юлия Рыжанкова преодолела за 2 часа 38 минут 14 секунд.