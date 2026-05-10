Женщина получила ранения при атаке дрона ВСУ в приграничье Белгородской области Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Беспилотник вооруженных сил Украины атаковал частный дом в селе Глотово Грайворонского округа вечером 10 мая. Ранена мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области.

По информации Вячеслава Гладкова, в результате нанесенного удара женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение глаза. На попутном транспорте пострадавшую доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.

- Для дальнейшего лечения пострадавшая будет переведена в областную клиническую больницу, - уточнил глава региона.

Оперативные службы проведут подомовой обход завтра утром. Информация о последствиях уточняется.