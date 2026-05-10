В Белгородской области росгвардейцы обеспечили безопасность празднования Дня Победы

В Белгородской области военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии вместе с коллегами из правоохранительных органов обеспечивали безопасность и охрану общественного порядка во время в День Победы. Основной упор делался на места массового скопления жителей в парках и скверах, у мемориальных комплексов.

Сотрудники инженерно-технических групп ОМОН «Острог» Росгвардии накануне обследовали места проведения массовых мероприятий. Непосредственно в праздничные выходные на маршруты патрулирования вышли дежурные наряды вневедомственной охраны.

Помимо этого росгвардейцы заранее провели комплекс мер в области оборота оружия и боеприпасов среди населения, а также организаций, которые занимаются их продажей. Также в зонах проведения массовых мероприятий усилили посты охраны частных охранных организаций.

- Благодаря слаженным действиям правоохранительных структур, происшествий и нарушений общественного порядка не допущено, - отметили в пресс-службе ведомства.