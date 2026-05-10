Белгородской самообороне выдадут больше 2 тысяч комплектов летней формы

В Белгородской области продолжают оснащать всем необходимым отряды территориальной самообороны. Всего с начала образования бойцам выдали свыше 16 тысяч комплектов летней, зимней и демисезонной формы. Кроме того, для выполнения служебных задач подразделениям передали 60 автомобилей УАЗ, около 2500 бронежилетов, 2400 шлемов, порядка 3000 аптечек различной комплектации. А также на вооружении бойцов около 350 беспилотников и свыше 2600 раций.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, уже со следующей недели, после майских выходных, самообороне выдадут больше двух тысяч комплектов летней формы. В каждом наборе: футболка, брюки и легкая куртка. Глава региона подчеркнул, что самооборона оказывает огромную помощь главам муниципалитетов, особенно это касается приграничных территорий.

- Бойцы помогают жителям, эвакуируют раненых, сбивают беспилотники врага, закрывают периметры, помогают «БАРСу-Белгород», «Орлану». Благодарен каждому бойцу, который, надев форму, несмотря на огромный риск, выходит на защиту своей родной земли и жителей, - отметил Гладков.