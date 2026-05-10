Боец «Орлана» получил ранения при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины атакуют беспилотниками село Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области 10 мая. В результате детонации одного из дронов ранен боец подразделения «Орлан». О случившемся сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, при сбитии беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и мелкое непроникающее ранение грудной клетки. Сослуживцы доставили пострадавшего в районную больницу. Врачи оказали бойцу необходимую помощь. К счастью, госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

После ударов двух БПЛА в населенном пункте повреждены служебный микроавтобус и легковой автомобиль. В результате еще одного удара сгорел частный дом.