В Белгородской области в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат выплату Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области ветераны и участники Великой Отечественной войны к 81-летней годовщине Победы получат единовременную выплату. Сумма социальной поддержки составляет 25 тысяч рублей. Подписано соответствующее постановление. Выплаты будут начислять на лицевые счета или доставлять через отделения «Почты России», в зависимости от того, как пенсионер получает другие пособия.

Помимо этого, единовременная выплата в честь годовщины Победы будет также начислена жителям, удостоенным высоких государственных наград. В их числе Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, вдовы Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Размер материальной поддержки составляет 69 600 рублей