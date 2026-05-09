Мэр Белгорода поздравил ветеранов с Днем Победы

Сегодня, 9 мая, в Белгороде чествуют ветеранов Великой Отечественной войны. Во дворах Веры Уткиной и Бориса Куляпина выступила «фронтовая бригада».

Мэр областной столицы Валентин Демидов лично поздравил ветеранов. Он рассказал, что Вере Николаевне в октябре этого года исполнится уже 101 год. Она прошла блокадный Ленинград, 2-й Прибалтийский фронт, спасала жизни в Пскове и Нарве. Победу встретила с любовью всей жизни в маньчжурском госпитале. И сегодня остается доброй и жизнерадостной.

Борис Павлович Кулякин, будучи совсем мальчишкой, в 1942 году работал в электроцехе металлургического завода. А в 1944-м ушел на фронт добровольцем. Получил тяжелое ранение в феврале 1945, частично потерял зрение – Победу встретил в Новосибирском госпитале. У ветерана — медаль «За Отвагу» и орден Отечественной войны II степени.

- Спасибо вам наши дорогие ветераны. За стойкость, за ваш подвиг, за то, что вы у нас есть. С Днем Победы! – поздравил Валентин Демидов.