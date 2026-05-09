На Меловой горе в Белгороде утром 9 мая подняли Знамя Победы

Ранним утром 9 мая в Белгороде на Меловой горе по традиции подняли Знамя Победы, почтив память подвига героев Великой Отечественной войны. В торжественной обстановке к 30-метровому флагштоку возложили цветы. В мероприятии приняли участие ветераны, общественники, представители администрации, мэр города Валентин Демидов.

- Это символ памяти о героях Великой Отечественной войны, о солдатах, которые отдали жизнь за нашу Родину, за наш Белгород! Спасибо ветеранам за знаковую традицию, которую они заложили: начинать череду торжественных мероприятий в День Победы и в День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков поднятием Знамени Победы на Меловой горе, - отметил градоначальник.

Напомним, в прошлом году на площадке провели благоустройство. Здесь заасфальтировали подъездную дорогу и создали пешеходные связи, оборудовали подсветку, чтобы Знамя Победы было видно издалека.

Отметим также, что из-за оперативной обстановки в Белгороде сегодня не запланировано массовых мероприятий. При этом для безопасности жителей в общественных пространствах установили дополнительные модульные укрытия.