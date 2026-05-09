Губернатор Белгородской области поздравил жителей региона с Днем Победы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в День Победы, 9 мая, обратился с поздравлением к участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны и блокадникам, а также к участникам боевых действий и ветеранам спецоперации на Украине.

В праздничный день глава региона напомнил, что вклад Белгородчины в разгром немецко-фашистских захватчиков и приближение Победы был великим. Около 200 тысяч белгородцев отдали свои жизни за мир. А Прохоровское танковое сражение определило судьбу страны. 5 августа 1943 года в Москве в честь защитников Белгорода прогремел первый за всю Великую Отечественную войну артиллерийский салют, который оповещал о приближении Победы.

Вячеслав Гладков также отметил, что сегодня внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны, также как и их предки, вновь стоят на защите родной земли. С оружием в руках они отстаивают мир ради благополучного будущего России.

- 81 год отделяет нас от судьбоносной даты – 9 мая 1945 года. Мы благодарны героям, принесшим нашей Родине свободу и независимость, а всем нам – право жить, говорить на родном языке, трудиться и растить детей. Преклоняемся перед ветеранами, которые в огненные сороковые разбили гитлеровскую орду, покорившую почти всю Европу. Дорогие друзья, поздравляю всех с Днем Великой Победы! – поздравил губернатор.