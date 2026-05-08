В Красненском округе аграрии выполнили сев зерновых и зернобобовых культур на 57%

В Красненском округе продолжается посевная кампания. В настоящее время зерновыми и зернобобовыми засеяно более 3 тысяч га. Об этом рассказали в правительстве Белгородской области.

- Аграрии засеяли зерновыми и зернобобовыми 3 582 га, что составляет 57% площади, - отметили в ведомстве.

Фермеры завершили сев яровой пшеницы на площади 1 954 га. Кроме того, посеяно 1 398 га ячменя (85%), стартовал сев кукурузы и чечевицы.

Также продолжается сев технических культур. Хозяйствам предстоит засеять более 15 тысяч га, в том числе 7072 га сои, 4722 га подсолнечника, 2955 га сахарной свеклы, 319 га льна и 90 га горчицы.