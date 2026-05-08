Белгородские транспортные полицейские навестили ветеранов в преддверии Дня Победы

Фото: пресс-служба Белгородского ЛО МВД России на транспорте

Белгородские транспортные полицейские по сложившейся традиции поздравили ветеранов в преддверии Дня Победы. Сотрудники Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте посетили Виктора Бурцева и Валентина Малышева.

Врио начальника Белгородского ЛО МВД России на транспорте подполковник полиции Сергей Фролов поблагодарил ветеранов за их неоценимый вклад в общую победу.

Фото: пресс-служба Белгородского ЛО МВД России на транспорте

- Подполковник полиции отметил, что такие люди, как Виктор Васильевич и Валентин Васильевич, являются живым воплощением стойкости, мужества и несгибаемой воли, присущих нашему народу, - рассказали в пресс-службе Белгородского ЛО МВД России на транспорте.

Ветеранам вручили цветы и памятные подарки. Отмечается, что этот визит стал символом преемственности поколений и неразрывной связи времен, помогая сохранить историческую память и понимание истинной цены мира.