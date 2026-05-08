В Белгородской области школе присвоили имя Героя России Алексея Осипова

МОУ «Разуменская СОШ №1» присвоено имя РФ Алексея Осипова. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Белгородской области.

Митинг посетили родственники погибшего Героя, личный состав спецподразделений ведомства, друзья и сослуживцы. Все они почтили память офицера минутой молчания.

В рамках акции «Бессмертный полк» дети пронесли портреты героев Великой Отечественной войны и участников СВО, в том Алексея Осипова.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске Алексея Осипова, открытой на фасаде школы.

СПРАВКА «КП»

20 марта 2025 года майор полиции Алексей Осипов (позывной «Витязь») в составе группы осуществлял сопровождение колонны. В какой-то момент транспорт был атакован FPV-дроном противника. Алексей открыл огонь из автомата по обнаруженной цели. При взрыве пораженного дрона он принял на себя основную силу ударной волны и потока осколков, прикрыв собой остальной личный состав группы. От полученных Алексей Осипов скончался.

Указом президента РФ от 7 апреля 2025 года наш земляк удостоен звания Героя РФ (посмертно).