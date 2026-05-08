Транспортная полиция Белгорода присоединилась к патриотической акции

Фото пресс-службы Белгородского ЛО МВД России на транспорте.

Сотрудники Белгородского ЛО МВД России на транспорте приняли участие в акции «Георгиевская ленточка». Об этом «КП» сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Стражи порядка вручали символы доблести и отваги пассажирам вокзала. Пожилые люди, молодежь, семьи с детьми получали не просто ленточку, а частичку Великой Победы Советского народа.

Акция вызвала отклик у белгородцев и гостей города. Сотрудники транспортной полиции уверены, что важность таких мероприятий для воспитания молодого поколения в духе патриотизма и уважения к героическому прошлому страны, невозможно переоценить.