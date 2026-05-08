Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 11:09

Белгородские росгвардейцы приняли участие в проведении военно-патриотической игры «Зарница»

Приуроченное ко Дню Победы мероприятие прошло в Губкине
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы регионального управления Росгвардии.

Фото пресс-службы регионального управления Росгвардии.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Губкине состоялся региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Белгородской области.

В соревнованиях участвовали свыше 200 ребят из различных районов области. Ребята проходили полосу препятствий, состязались в строевой подготовке, метали условную гранату, оказывали помощь раненному и переносили товарища на носилках.

По окончании соревнований школьники познакомились с деятельностью спецподразделений Росгвардии. Офицеры СОБР рассказали ребятам о юбилее ведомства, задачах и специфике службы спецназа в войсках правопорядка, а также о подвиге Героя России Алексея Осипова.