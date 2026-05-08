Белгородские росгвардейцы приняли участие в проведении военно-патриотической игры «Зарница»

В Губкине состоялся региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Белгородской области.

В соревнованиях участвовали свыше 200 ребят из различных районов области. Ребята проходили полосу препятствий, состязались в строевой подготовке, метали условную гранату, оказывали помощь раненному и переносили товарища на носилках.

По окончании соревнований школьники познакомились с деятельностью спецподразделений Росгвардии. Офицеры СОБР рассказали ребятам о юбилее ведомства, задачах и специфике службы спецназа в войсках правопорядка, а также о подвиге Героя России Алексея Осипова.