Белгородка своровала ювелирку у работодательницы

По данным следствия, в январе этого года 36-летняя жительница Губкинского округа, ухаживающая за пожилой женщиной, во время уборки в спальне нашла пакет с ювелирными изделиями и бижутерией. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

Злоумышленница переложила украшения к себе в карман и ушла. Часть похищенного она сдала в ломбард, а часть оставила себе. Сумма ущерба составила более 440 000 рублей. Фигурантка полностью признала вину и в полном объеме возместила причиненный ущерб.

Уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) с обвинительным заключением надзорного ведомства направлено в суд.