Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 мая 2026 10:53

Белгородка своровала ювелирку у работодательницы

Подозреваемая похитила украшения на 440 тысяч
Алексей СЕРГУНИН

По данным следствия, в январе этого года 36-летняя жительница Губкинского округа, ухаживающая за пожилой женщиной, во время уборки в спальне нашла пакет с ювелирными изделиями и бижутерией. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

Злоумышленница переложила украшения к себе в карман и ушла. Часть похищенного она сдала в ломбард, а часть оставила себе. Сумма ущерба составила более 440 000 рублей. Фигурантка полностью признала вину и в полном объеме возместила причиненный ущерб.

Уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) с обвинительным заключением надзорного ведомства направлено в суд.