11-летняя девочка пострадала в столкновении двух иномарок в Белгородской области

61-летний водитель при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении, спровоцировав столкновение с «Киа Рио» под управлением 46-летнего автомобилиста. Фото: Алексей СЕРГУНИН.

По предварительным данным, 7 мая на улице Сталеваров в городе Старый Оскол случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 8:00 «Форд», которым управлял 61-летний водитель, при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении, спровоцировав столкновение с «Киа Рио» под управлением 46-летнего автомобилиста. В результате аварии пострадали двое человек - водитель «Киа» и его пассажир - 11-летняя девочка.

