От клещей продолжают обрабатывать общественные пространства в Белгороде

Специалисты рекомендуют не только не посещать зоны во время работ, но и воздержаться от прогулок в этих местах в течение трех часов после обработки.

8 мая в Белгороде с 10:00 до 18:00 в Белгороде от клещей будут обрабатывать ряд общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18:00 с кровососущими членистоногими будут бороться в урочище Пески (велодорожки) от Пикник-парка до Дорогобужено, на велодорожках от Дорогобужено через Пескарьер до улицы Волчанская, на пляжных территориях по улицам Песчаная, Донецкая, Речная, на детской и спортивной площадках в районе улицы Графовская и улицы Шебекинская возле «Прилесье» и в зелёной зоне площадки для выгула приюта безнадзорных животных.

Напомним, что применяемые в рамках акарицидной обработки препараты безопасны для людей и теплокровных животных. И все же специалисты рекомендуют не только не посещать зоны во время работ, но и воздержаться от прогулок в этих местах в течение трех часов после обработки.