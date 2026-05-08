Белгородец накопил долг в 600 тысяч по алиментам

Еще в декабре 2022 года Валуйский районный суд обязал 35-летнего местного жителя ежемесячно выплачивать на содержание троих несовершеннолетних детей алименты в размере 0,5 прожиточного минимума. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

Но привлекавшийся у административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ должник проигнорировал установленные законом обязательства. По состоянию на май 2026 года сумма задолженности превысила 600 тысяч рублей.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей) с обвинительным заключением районной прокуратуры направлено в суд. Забывчивому отцу грозит до одного года тюрьмы.