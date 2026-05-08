Белгородца отправили в колонию за публичное оправдание терроризма

Осужденный 22-летний житель Белгородской области в мессенджере разместил комментарии, содержащие оправдание и пропаганду действий террористической организации.

2-й Западный окружной военный суд установил, что мужчина в марте 2024 года 22-летний житель Белгородской области в одном из мессенджеров разместил комментарии, оправдывающие действия террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С учетом позиции государственного обвинителя фигурант признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Ему назначено пять лет исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденному запрещено три года заниматься администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете.