Бойцам «БАРСа-Белгород» передали больше 40 региональных и ведомственных наград Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Белгородские власти передали бойцам подразделения «БАРС-Белгород» больше 40 ведомственных и региональных наград. За время службы в результате атак со стороны вооруженных сил Украины многие бойцы получили ранения, к сожалению, есть погибшие. Подразделению удалось уничтожить в приграничных территориях региона свыше восьми тысяч беспилотников противника.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что в подразделении служат люди разных профессий и возрастов. Всех бойцов объединяет одна цель – защищать родню землю, свои дома и семьи. Ежедневно с оружием в руках они рискуют своей жизнью, чтобы помочь белгородцам.

- Находясь под постоянными обстрелами, помогают тем, кто попал в беду, занимаются перемещением мирных жителей в безопасные места, отражают массовые налеты БПЛА, сбивают беспилотники в составе мобильных огневых групп, отряда БПЛА, сопровождают аварийные бригады, медиков. Благодарны за службу, преданность, героизм и за истинное мужество! – написал в соцсети глава региона.