В Белгороде из-за оперативной обстановки не будет массовых мероприятий 9 мая

В Белгороде в День Победы не будут проводить массовые праздничные мероприятия. Такое решение принято в связи с непростой оперативной обстановкой. Об этом сообщил мэр областной столицы Валентин Демидов.

Градоначальник также отметил, что на основных прогулочных маршрутах власти установят дополнительные модульные укрытия, поскольку люди в любом случае не останутся дома и выйдут на улицы. Так, уже сегодня еще два защитных модуля поставили на Соборной площади. Завтра три укрытия смонтируют в Центральном парке.

Мэр также добавил, что к началу купального дополнительные модульные укрытия будут установлены на городских пляжах.

- Купили для нашего коммунального предприятия манипулятор на базе КАМАЗа. Раньше приходилось нанимать подрядчиков – сейчас ряд важных задач, таких, как монтаж модулей – выполняем своими силами, оперативнее и с экономией средств, - поделился Валентин Демидов.