Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2026 15:38

В Белгороде из-за оперативной обстановки не будет массовых мероприятий 9 мая

В общественных пространствах устанавливают дополнительные укрытия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @v_v_demidov

Фото: @v_v_demidov

В Белгороде в День Победы не будут проводить массовые праздничные мероприятия. Такое решение принято в связи с непростой оперативной обстановкой. Об этом сообщил мэр областной столицы Валентин Демидов.

Градоначальник также отметил, что на основных прогулочных маршрутах власти установят дополнительные модульные укрытия, поскольку люди в любом случае не останутся дома и выйдут на улицы. Так, уже сегодня еще два защитных модуля поставили на Соборной площади. Завтра три укрытия смонтируют в Центральном парке.

Мэр также добавил, что к началу купального дополнительные модульные укрытия будут установлены на городских пляжах.

- Купили для нашего коммунального предприятия манипулятор на базе КАМАЗа. Раньше приходилось нанимать подрядчиков – сейчас ряд важных задач, таких, как монтаж модулей – выполняем своими силами, оперативнее и с экономией средств, - поделился Валентин Демидов.