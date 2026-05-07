Тепло и без осадков будет в Белгородской области 8 мая

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 8 мая, на территории Белгородской области будет по-летнему тепло. Существенных осадков не предвидится. Ветер подует с юго-запада со скоростью не выше 13 метров в секунду. В ночное время температура воздуха по региону составит от 10 до 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов.

В областной столице ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +25… +27 градусов.

В региональном МЧС белгородцам напоминают, что на территории области с 6 мая действует особый противопожарный режим. В жаркую и сухую погоду любой источник огня может привести к возгоранию сухой травы. А в ветреную погоду огонь стремительно распространяется. Не разводите костры в лесах и рядом с жилыми постройками. Не оставляйте без присмотра открытый огонь.