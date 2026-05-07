По улицам Белгорода 8 мая будет курсировать тематический автобус

В Белгороде завтра, 8 мая, жители смогут прокатиться на тематическом автобусе. Он будет курсировать по маршруту №8 с 10 часов утра до шести вечера. Все рейсы общественного транспорта в это время пройдут с экскурсионной программой, а в салоне во время движения будет также звучать музыка военных лет.

Узнать тематический транспорт можно будет по табличке на лобовом стекле «Дорогами Победы». По время поездок экскурсовод будет рассказывать о событиях Великой Отечественной войны на территории Белгородской области: о подвигах земляков, знаковых сражениях и памятных местах областного центра и региона.

В зависимости от продолжительности поездки пассажиры рейса могут прослушать как фрагмент, так и всю экскурсию. Отметим, программа рассчитана на полный круг маршрута.