В Белгородской области обнаружили 16 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Вчера в Ладомировке Ровеньского округа Белгородской области местный житель, работая в поле, обнаружил 16 подозрительных предметов. Мужчина незамедлительно обратился в службу спасения. Прибывшие на место происшествия взрывотехники установили, что белгородец нашел 15 артиллерийских мин и 1 артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что специалисты аккуратно извлекли опасную находку из земли, а после перевезли на специальный полигон и ликвидировали.

В ведомстве также напомнили, что боеприпасы тех лет довольно часто встречаются на территории Белгородской области. Жителям следует быть максимально осторожными при таких находках, чтобы избежать трагических последствий. Не прикасайтесь к ним и не перемещайте самостоятельно, не подпускайте детей. При обнаружении сразу вызывайте спасателей.