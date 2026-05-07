В белгородском приграничье мужчина ранен от падения обломков сбитого БПЛА

Беспилотники вооруженных сил Украины атаковали в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Цели противника были уничтожены в воздухе. В результате падения обломком сбитого дрона ранение получил местный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у мужчины баротравму и осколочное ранение спины. К счастью, госпитализация не потребовалась. После оказанной помощи белгородец продолжит лечение в амбулаторных условиях.