НовостиПолитика7 мая 2026 13:48

Ракетная опасность объявлена в четырех муниципалитетах Белгородской области

Жителям необходимо спуститься в подвал
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: мэрия Белгорода

Во второй раз за день 7 мая в четырех муниципальных образованиях Белгородской области объявили ракетную опасность. Системы оповещения сработали в Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Ракитянском округах в 16:40.

Жителей приграничных населенных пунктов призывают спуститься в подвальное помещение или подземное пространство. В целях безопасности, не выходите на улицу. Если вы находитесь в помещении – не подходите к конам.

Оставайтесь в безопасном месте до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Отбой ракетной опасности в 16:55.