Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2026 13:34

В Белгороде до конца года проведут капремонт многопрофильного центра реабилитации

На работы направят больше 50 миллионов рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @minstroy31

Фото: @minstroy31

В Белгороде приступили к капитальному ремонту многопрофильного центра реабилитации. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 9%. Полностью завершит работы планируют до конца текущего года.

В региональном Минстрое рассказали, что в рамках капремонта строители приведут в порядок фасад, заменят инженерные коммуникации, а также проведут внутреннюю отделку помещений.

Сейчас подрядчики выполняют демонтажные работы и уже приступили к устройству системы отопления.

Добавим, что на капремонт здания в рамках госпрограммы РФ «Доступная среда» федерального проекта «Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и реабилитационными услугами, а также уровня профессионального развития» направят свыше 51 миллиона рублей.