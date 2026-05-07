В Белгороде до конца года проведут капремонт многопрофильного центра реабилитации

В Белгороде приступили к капитальному ремонту многопрофильного центра реабилитации. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 9%. Полностью завершит работы планируют до конца текущего года.

В региональном Минстрое рассказали, что в рамках капремонта строители приведут в порядок фасад, заменят инженерные коммуникации, а также проведут внутреннюю отделку помещений.

Сейчас подрядчики выполняют демонтажные работы и уже приступили к устройству системы отопления.

Добавим, что на капремонт здания в рамках госпрограммы РФ «Доступная среда» федерального проекта «Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и реабилитационными услугами, а также уровня профессионального развития» направят свыше 51 миллиона рублей.