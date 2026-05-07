В Белгороде неизвестные сломали и унесли с собой смайлик с волейбольным мячом

В Белгороде неизвестные повредили смайлик с волейбольным мячом, расположенный у СК «Белгород-Арена». Об этом рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.
Предположительно, мини-скульптуру сломали накануне вечером, часть ее злоумышленники унесли с собой. В настоящее время вандалов ищут при помощи записи камер видеонаблюдения.
- Направили заявление в полицию. Если вы что-то знаете о случившемся - сообщите по номеру 112, - призвал Валентин Демидов.
Уточняется, что скульптуру в ближайшее время восстановят.
Напомним, мини-скульптура была установлена только месяц назад вместе с олимпийским чемпионом Сергеем Тетюхиным в рамках проекта «Город улыбок».