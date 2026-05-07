В Белгороде готовят к запуску контактные фонтаны

Фото: официальный канал Валентина Демидова

В Белгороде коммунальные службы готовят контактные фонтаны к открытию. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов.

В отличие от обычных конструкций контактные фонтаны запускают после прихода устойчивого тепла.

Сообщается, что в этом сезоне в Белгороде заработают несколько таких фонтанов. Сооружение у КЦ «Октябрь» в парке Ленина уже запущено. В парке «Южный» на улице Королева завершается настройка и установка насосов. Фонтан будет открыт 9 мая.

- Фонтан на пляже «Берега» пока не запущен: одна из важных деталей, стабилизатор напряжения, находится в ремонте, - пояснил градоначальник.

Кроме того, готовится к открытию новый контактный фонтан, расположенный в Почаевском сквере.

Уточняется, что перед запуском оборудование проходит тщательную проверку.

Также Валентин Демидов напомнил, что чашечные или скульптурные фонтаны для купания не предназначены. Заходить в них может быть опасно.