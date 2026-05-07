Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 мая 2026 12:31

Белгородец отправится в колонию за хранение боеприпасов

40-летний мужчина держал в гараже гранату и 60 патронов
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УФСБ России по Белгородской области

Фото УФСБ России по Белгородской области

Доказательства, собранные следственным отделом УФСБ России по Белгородской области, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 40-летнему жителю Белгородской области, причастному к незаконному приобретению и хранению боеприпасов и взрывных устройств.

Сотрудники УФСБ России по региону установили, что белгородец незаконно хранил у себя в гараже и автомобиле 60 боеприпасов к нарезному боевому огнестрельному оружию, а также запал ручной гранаты и осколочную гранату РГО. По заключению экспертизы они были пригодны для использования по назначению.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области.

Кроме того, мужчине придется заплатить 20 тысяч рублей штрафа.