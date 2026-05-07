Белгородец отправится в колонию за хранение боеприпасов

Фото УФСБ России по Белгородской области

Доказательства, собранные следственным отделом УФСБ России по Белгородской области, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 40-летнему жителю Белгородской области, причастному к незаконному приобретению и хранению боеприпасов и взрывных устройств.

Сотрудники УФСБ России по региону установили, что белгородец незаконно хранил у себя в гараже и автомобиле 60 боеприпасов к нарезному боевому огнестрельному оружию, а также запал ручной гранаты и осколочную гранату РГО. По заключению экспертизы они были пригодны для использования по назначению.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области.

Кроме того, мужчине придется заплатить 20 тысяч рублей штрафа.