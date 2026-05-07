В Белгородской области при столкновении легковушек пострадали два человека

В селе Покровка Ивнянского округа Белгородской области столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали два человека. Подробности дорожно-транспортного происшествия сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Предварительно известно, что около шести часов вечера 6 мая на улице Мира 22-летней водитель за рулем автомобиля «ВАЗ 2115» не уступил дорогу и врезался в «ВАЗ 2107», которым управлял 22-летний молодой человек.

В результате столкновения оба водителя отечественных легковушек получили травмы.