В Белгороде у жителей Левобережья и Харгоры могут быть перебои с подачей воды

В Белгороде в течение сегодняшнего дня жители Левобережья и Харьковской горы могут наблюдать перебои с водоснабжением. Снижение напора воды связано со вчерашним отключением электричества на одном из водозаборов города. Вчера аварийные бригады устранили проблему. Пока резервуары еще не полностью наполнены. После их полного наполнения будет подключено дополнительное насосное оборудование для подачи в сеть. Наполнение может продлиться в течение суток, прокомментировали в водоканале.

Специалисты просят белгородцев не делать сейчас запасы воды и минимизировать полив, поскольку это приводит к увеличению разбора воды и замедляет процесс наполнения резервуаров.

Для жителей специально организовали подвоз воды в автоцистернах, которые находятся по адресам: ул. Будённого, 6 и ул. Есенина, 16.

Кроме того, жители города могут заказать подвоз воды по телефону 8-800-234-71-87