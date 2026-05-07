Над Белгородской областью уничтожены беспилотники ВСУ 7 мая

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары с помощью беспилотников по гражданским объектам в регионах России, в том числе и в Белгородской области. Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные удары противника в период с восьми часов утра до полудня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В заявлении силового ведомства говорится, что дежурными средствами ПВО в общей сложности над 16 регионами перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вражеские цели удалось сбить над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями. Кроме того, беспилотники ВСУ были уничтожены над Московским регионом, Адыгеей, Крымом, Удмуртией, а также над акваториями Азовского и Черного морей.