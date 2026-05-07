Белгородец на восемь лет отправится за решетку за финансирование терроризма

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Белгородской области. Мужчину признали виновным в финансировании терроризма. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствие и суд установили, что в декабре 2022-го злоумышленник перевел деньги для финансирования террористического сообщества. Преступную деятельность фигуранта выявили сотрудники правоохранительных органов.

С учетом мнения прокурора суд приговорил белгородца к 8 годам лишения свободы. Три года назначенного срока осужденный будет отбывать в тюрьме. Еще пять лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.