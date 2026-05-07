В Белгородской области легковушка врезалась в фонарный столб

В Белгородской области легковушка врезалась в опору ЛЭП

В Старом Осколе Белгородской области около часа ночи 6 мая в дорожно-транспортном происшествии пострадала молодая девушка. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что 19-летняя девушка, которая находилась за рулем легкового автомобиля «ВАЗ 2112», не справилась с управлением транспортного средства. В итоге машина врезалась в опору уличного освещения.

В результате автоаварии водитель отечественной легковушки получила телесные повреждения.