В четырех округах Белгородской области объявили ракетную опасность 7 мая

На территории четырех муниципальных образований Белгородской области 7 мая объявлена ракетная опасность. Сирена воздушной тревоги прозвучала в Борисовском, Грайворонском, Краснояружскоми Ракитянском округах в 13:00.

Жителям необходимо оставаться в укрытиях. По возможности нужно спуститься в подвальное помещение или подземное пространство. Следует находиться в безопасном месте до получения сообщения об отмене ракетной опасности. Если вы находитесь в помещении, ни в коем случае не подходите к окнам.

Отбой ракетной опасности в 13:18.