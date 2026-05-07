В лесах Белгородской области ввели особый противопожарный режим

В связи с установившейся жаркой и сухой погодой с 6 мая на землях лесного фонда, а также на особо охраняемых территориях, которые заняты лесными насаждениями, в Белгородской области ввели особый противопожарный режим. Он продлится до 26 мая включительно.

Поскольку при такой погоде в лесах региона повышен риск возникновения пожаров, нахождение жителей и въезд транспорта запрещен. Кроме того, под запретом проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров в лесных массивах.

Специалисты в ежедневном порядке патрулируют лесные насаждения, чтобы выявить нарушителей правил пожарной безопасности. В региональном министерстве природопользования белгородцам напоминают, что нарушителям в зависимости от последствий грозит административная или уголовная ответственность.