В Белгороде «Инфинити» наехала на бордюрный камень и врезалась в ворота

В среду, 6 мая, в Белгороде в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель иномарки. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около семи часов вечера на Студенческой 42-водитель водитель, находившийся за рулем «Инфинити», на небезопасной скорости движения не справился с управлением транспортного средства. В итоге машина наехала на бордюрный камень, после чего врезалась в металлические ворота.

В результате аварии водитель иномарки погиб на месте происшествия.