В Белгородской области отремонтируют дорогу через села Крестов и Триречное

Фото: @mintrans31

В Яковлевском округе Белгородской области в нормативное состояние приведут участок автодороги «Бутово – Курская Дуга» – Крестов – Триречное. Протяженность объекта составит пять километров. Работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В региональном Минтрансе рассказали, что участок, который отремонтируют, начинается возле поворота на хутор Крестов, проходит через населенные пункты Крестов и Новочерскасский и заканчивается в селе Триречное на пересечении Школьной и Магистральной улиц. Обновление дороги важно для местных жителей, поскольку она проходит вдоль жилых домов, сельского клуба, а также рядом с памятником воинам Великой Отечественной войны.

Подрядчик в ходе работ обновит дорожное полотно, обустроит тротуары и заездные карманы, а также водоотводные сооружения. Также дорожники установят барьерное ограждение, сигнальные столбики. В завершении работ будет нанесена разметка, оборудованы дорожные знаки.