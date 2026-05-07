В Белгороде и Белгородском округе объявлена опасность атаки БПЛА

Беспилотную опасность объявили в Белгороде и округе Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Белгороде и Белгородском округе 7 мая. Сирена воздушной тревоги прозвучала в муниципалитетах в 11:30 по московскому времени.

Власти региона призывают жителей быть предельно осторожными и внимательными. Следите за небом и не игнорируйте систему оповещения и сообщения мониторинговых каналов.

Постарайтесь не выходить из дома. Находясь в помещении, не подходите к окнам. Если вы на улице, займите ближайшее укрытие. Оставайтесь в безопасном месте до отмены сигнала тревоги.