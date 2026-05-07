ВСУ атаковали 18 населенных пунктов белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ ударили по 18 населенным пунктам в шести муниципалитетах Белгородской области. Погибла мирная жительница, еще шесть жителей региона получили ранения. О последствиях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском округе в селе Черемошное от удара БПЛА по легковушке ранены двое мужчин, госпитализация не потребовалась. Машина повреждена. Также в округе повреждены два частных дома, КАМАЗ, легковушка и инфраструктурный объект.

В Борисовском округе на территории сельхозпредприятия повреждены четыре единицы техники и ангар, а также коммерческий объект.

В Грайворонском округе повреждены шесть частных домов, два соцобъекта, ГАЗель, семь легковых автомобилей, два из которых сгорели, также сгорел гараж.

В Краснояружском округе поврежден социальный объект.

В Ракитянском округе сгорела легковушка, еще один автомобиль и частный дом повреждены.

В Шебекино от удара FPV-дрона по трактору ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован, техника повреждена. Также вчера в Шебекинской ЦРБ оказана помощь мужчине, который пострадал при атаке дрона в Шебекино 5 мая, госпитализация не потребовалась. Сегодня утром в селе Вознесеновка Шебекинского округа от удара дрона по микроавтобусу погибла женщина и ранены двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы, транспорт полностью сгорел. За сутки в округе повреждены четыре легковушки, четыре частных дома, надворные постройки, инфраструктурный и социальный объекты.