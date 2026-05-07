НовостиОбщество7 мая 2026 7:49

В Белгородской области за месяц устранили порядка 350 порывов на сетях водоснабжения

Специалисты отремонтировали 85 водонапорных башен
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @belwater

В Белгородской области в течение месяца аварийные бригады водоканала устранили 1228 нарушений на сетях и объектах водоснабжения. В том числе было устранено 443 течи из водопроводных колодцев, а также 348 порывов.

Помимо этого, специалисты отремонтировали 85 водонапорных башен, восстановили работу 40 водоразборных колонок, а также заменили 25 единиц запорно-регулирующей арматуры различного диаметра.

Продолжаются в регионе и профилактические работы по техническому обслуживанию объектов водоснабжения. Бригады отремонтировали более 275 водозаборных скважин, при этом на 105 из них заменили насосное оборудование.