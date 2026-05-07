В Белгороде продолжается масштабная реконструкция сквера на улице Дегтярева

В Белгороде продолжаются работы по благоустройству сквера на улице Дегтярева. Реализация масштабного проекта проводится не первый год. Уже в 2024-2025 здесь оборудовали зону отдыха с навесами, лавочками и спортивной площадкой. Сейчас подрядчик занимается благоустройством большой игровой зоны для детей.

В ланах также установка современных игровых и спортивных комплексов. Кроме того, здесь появятся качели-гнезда и качалки-пружины. Будет также оборудовано мягкое резиновое покрытие и большая песочница. Еще подрядчик установит музыкальный макет, «часы», «примеры», полусферы для баланса. Дополнительно установят скамьи и урны.

- На днях выехал на объект со строителями, пообщались с горожанами. Сквер на улице Дегтярева – сердце большого микрорайона. Здесь всегда многолюдно: мамы с колясками, ребята на самокатах, бабушки на скамейках. Это пространство продолжает преображаться, - отметил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Градоначальник также добавил, что в рамках работ по благоустройству в сквере отремонтируют фонтан. Напомним, работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Концепцию преображения общественного пространства выбирали сами жители.