В одном из гаражей Белгороде оперативники ликвидировали подпольных алкоцех Фото: "КП" Архив.

В Белгороде полиция пресекла деятельность преступной группы, которая занималась производством, перевозкой и продажей немаркированной алкогольной продукции. Подпольный цех оперативники нашли в одном из гаражей в областном центре. Там же было изъято порядка 8 000 литров алкогольной продукции.

По предварительным данным, организатором нелегального бизнеса является 45-летний житель Белгорода. Мужчина раньше уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Установлено также, что в гараже он изготавливал алкогольную продукцию, смешивая спирт с водой, красителями и вкусовыми добавками. После разливал в бутылки и продавал на территории региона. Кроме напитков собственного производства и этилового спирта, в гараже у злоумышленника полиция обнаружила стеклянные бутылки с крепким алкоголем без соответствующей маркировки.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что на фигуранта завели уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Полиция устанавливает причастность других лиц к совершенному преступлению.