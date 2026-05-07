Беспилотники ВСУ сбили над Белгородской областью прошедшей ночью

В ночь на 7 мая бойцы противовоздушной обороны отразили массированные атаки беспилотников вооруженных сил Украины над 21 регионом России, в том числе над Белгородской областью. Противника продолжает наносить удары по гражданским объектам и мирному населению. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным силового ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 347 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вражеские БПЛА удалось сбить над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, беспилотники были уничтожены над территориями Московского региона, Краснодарского края, Республиками Адыгея, Калмыкия и Крым, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.