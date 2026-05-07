В Белгороде в предстоящие праздники скорректируют график работы общественного транспорта Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В предстоящие праздничные выходные в Белгородской агломерации общественный транспорт будет курсировать по особому расписанию. График движения пассажирских автобусов будет организован по расписанию выходного дня. Об этом сообщил Организатор пассажирских перевозок региона.

Так, в День Победы, 9 мая, автобусы будут ездить согласно графику субботы. При этом 10 и 11 мая общественный транспорт будут курсировать по расписанию воскресенья.

Жителям и гостям региона следует учитывать эту информацию при планировании поездок. Более подробную информацию, расписание и схемы движения маршрутов общественного транспорта можно посмотреть здесь.