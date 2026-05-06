Беспилотники ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области

Фото: официальный канал Вячеслава Гладкова

6 мая ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Грайворонском округе в селе Гора-Подол дрон атаковал частный дом, загорелась кровля. Возгорание ликвидировал пожарный расчет.

- От ударов сразу пяти дронов по социальному объекту в здании повреждены крыша и остекление, - рассказал руководитель Белгородской области.

Еще один дрон ударил по кровле частного дома. На участке автодороги Головчино - Красиво беспилотник атаковал автомобиль, пробив кузов, повредив остекление и салон.

В Шебекинском округе в селе Дмитриевка дрон атаковал легковой автомобиль. В селе Новая Таволжанка с беспилотника сброшены взрывные устройства, в результате в двух частных домах выбиты окна, повреждены кровли, входные группы и надворные постройки. В селе Верхнеберезово беспилотник ударил по машине.

В Белгородском округе село Ясные Зори атаковали несколько дронов. Повреждения получили КамАЗ и легковой автомобиль. В селе Бочковка дрон упал на частный дом без детонации, незначительно повредив кровлю.

В Борисовском округе в селе Акулиновка удар беспилотника пришелся по территории сельхозпредприятия, повреждены ангар и четыре единицы техники. В поселке Борисовка при детонации дрона о дорожное полотно повреждения получило оборудование коммерческого объекта.

В селе Сергиевка Краснояружского округа FPV-дрон атаковал социальный объект, повреждена кровля.