Белгородка тайком перевела себе 200 тысяч рублей со счета знакомого

Прокуратура Чернянского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней женщины. Белгородку обвиняют в краже.

В феврале 2026 года злоумышленница находилась в гостях у знакомого в поселке Чернянка. Там она приметила на кухонном столе мобильный телефон мужчины с банковским приложением.

- Женщина подобрала пароль для входа в приложение и перевела с кредитной карты потерпевшего 200 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Чернянского района.

Женщина сперва направила деньги другой счет владельца телефона, а потом перевела себе. Средства белгородка потратила.

Уголовное дело рассмотрит Чернянский районный суд.