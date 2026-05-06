Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 мая 2026 15:17

Белгородка тайком перевела себе 200 тысяч рублей со счета знакомого

Женщина предстанет перед судом за кражу
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Прокуратура Чернянского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней женщины. Белгородку обвиняют в краже.

В феврале 2026 года злоумышленница находилась в гостях у знакомого в поселке Чернянка. Там она приметила на кухонном столе мобильный телефон мужчины с банковским приложением.

- Женщина подобрала пароль для входа в приложение и перевела с кредитной карты потерпевшего 200 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Чернянского района.

Женщина сперва направила деньги другой счет владельца телефона, а потом перевела себе. Средства белгородка потратила.

Уголовное дело рассмотрит Чернянский районный суд.